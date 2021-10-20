Türkiye Gazetesi

El Salvador’un Bitcoin’i resmi para olarak kabul etmesinin ardından şirket ve kurumlar da bu karara hızlı bir şekilde uyum sağlamaya başladılar. Bu şirketlerin arasına havayolu şirketi Volaris de dahil oldu.

DAHA ÖNCESİNDEN AÇIKLAMIŞLARDI

2015 yılında Meksika’nın TAR Havayolları da dahil olmak üzere diğer bazı şirketler daha önce Bitcoin kabul edeceklerini açıklamışlardı.

KESİN BİR BİLGİ BULUNMUYOR

Chivo cüzdanı üzerinden çalışacak ödeme sistemleri hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

El Salvador hükümeti tarafından Bitcoin'i benimsemesinin bir parçası olarak geçen ay başlatılan Bitcoin dijital cüzdanı Chivo, şu anda oldukça geniş bir kitle tarafından kullanılıyor.

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