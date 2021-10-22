Türkiye Gazetesi

ABD, bu sene 250 ve buna ek 60 milyon dolar olarak Ukrayna'ya uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etti. Bu kapsamda, ülkeye yardımlar gitmeye başladı. ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son partisi bugün Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, destek paketinin ilk partisinin 10 Ekim'de ve ikinci partisinin 18 Ekim'de Ukrayna'ya geldiğini duyurdu. Bakanlık, tıbbi ve silah ekipmanını içeren ek uluslararası güvenlik yardımının son partisinin Borispol Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

Ukrayna'dan Rusya'ya "Kırım" yaptırımı Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da seçim yapmasına ilişkin 237 kişiye daha yaptırım kararı alındı.

Ukrayna 4 adet Bayraktar TB2 İHA alacak Ukrayna 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.