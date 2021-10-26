Türkiye Gazetesi

55 farklı etnik grubun yaşadığı Çin’de yakın zamana kadar azınlıkların kendi kültürlerini yaşatmalarına sınırlı da olsa müsaade ediliyordu.

Devlet Başkanı Şi Cinping döneminde ise katı bir Çinlileştirme politikası takip edildi ve azınlıklara ait kültürel işaretler birer birer ortadan kaldırıldı.

KUBBE VE MİNARELER YIKILIYOR

Komünist rejim bu kapsamda ülke çapında camilerde kubbe ve minareleri yıkmaya başladı.

Rejim, bununla “yapılardaki Arap etkisini ortadan kaldırma ve daha Çinli bir görünüm kazandırma” iddiasında.

Cami minare ve kubbeleri alınmadan önce böyle görünüyordu.

700 SENELİK TARİHİ CAMİYİ KATLETTİLER

Bu çarpık görüş kapsamında büyük bir tarih katliamı yaşanırken en büyük tahribatlardan biri de Xining şehrinde 700 senelik Dongguan Camii’nde görüldü.

Çin imparatorluk sarayı tarzı inşa edilen ve estetik görünümüyle büyüleyen tarihi cami, kubbe ve minarelerinin ortadan kaldırılmasıyla şimdi alelade bir bina görünümünde.

Rejimden korktuğu için soy isminin açıklanmamasını isteyen Ali ismindeki bölge sakini, “Camileri Çinlileştirmek istediklerini söylüyorlar. Neticede her cami güzeldir ama yine de eski hali bir başkaydı. Ne diyebiliriz?” diye konuştu.

Üstün, 'Soykırıma maruz kalmanız için Müslüman olmanız yeterli' Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, katıldığı iftar programında konuşma yaptı.