Türkiye Gazetesi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalanan anlaşma kapsamında, BioNTech, gelecek yılın ortasında, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesislerinin inşasına başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, bu anlaşmanın yalnızca kamu sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu kaydetti.

AMAÇLARI AFRİKA BÜNYESİNDE AŞI GELİŞTİRMEK

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamada da amaçlarının Afrika Birliği bünyesinde aşı geliştirerek, Afrika'da sürdürülebilir aşı kapasitesine ulaşmak olduğu belirtildi.

Firma, Ruanda ve Senegal'de aşı üretim merkezi kurma fikrini ağustosta kamuoyuyla paylaşmıştı.

YILLIK 50 MİLYON DOZ AŞISI ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Afrika'daki ilk mRNA aşısının üretileceği tesislerde, ilk etapta yıllık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesi hedefleniyor.

Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken, Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.

BioNTech 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda yüzde 90.7 etkinlik gösterdiğini açıklandı.

BioNTech'in üçüncü dozunun etkinlik oranı belli oldu Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının etkinlik oranı yüzde 95,6 olarak açıklandı. Yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yapılan çalışmaların 10 binin üzerinde kişiyle yürütüldüğü belirtildi.