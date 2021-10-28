Türkiye Gazetesi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad’da buluştu. Başkent Riyad'da düzenlenen 5. Gelecek Yatırım Girişimi Forumu'nun açılış törenine katılan Sarkisyan'ın, Selman ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında "Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan'ın tarihinde ilk ziyaretini Arap ve Müslüman dünyasının en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan Krallığı'na yaptı" denildi.

MİCOTAKİS'İ DE AĞIRLADI

Selman ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Al Yamamah Sarayı'nda bir araya geldi. Veliaht Prens Selman’ın ofis müdürü Bedr el-Asakir yaptığı açıklamada "Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" dedi.

Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı Erdoğan ve Aliyev, 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli’de havalimanını açtı, yeni eserlerin temelini attı. İkilinin düzenlediği ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreci için şartını açıklayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Samimi bir irade koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesi önünde bir engel kalmayacaktır" dedi.

Türkiye-Yunanistan sınırına dev yığınak ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt "Kasım ayında Dedeağaç limanına yeni bir sevkiyat yapacağız" dedi