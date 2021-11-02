Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Eschwege kentinde meydana gelen ve başta trafik kazası olduğu düşünülen olayın arkasından sinir krizi çıktı. 30 yaşındaki Türk dönerci, küçük çocukların olduğu bir grubun üzerine bilerek ve isteyerek aracını sürerek bir çocuğun ölümüne, iki çocuğun ise yaralanmasına sebep oldu. Sinir krizi geçirerek dehşet saçan dönercinin psikolojik sorunlarının olduğu ortaya çıktı.

KASTEN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Washington Post'un haberine göre, Almanya’nın Eschwege kentine bağlı Witzenhausen'de, geçtiğimiz cuma günü, aracıyla ilerlerken ilkokul çocuklarından oluşan bir grubun içine dalan Türk dönerci, 8 yaşındaki Imke'yi öldürürken 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu da yaraladı. Abisinin döner büfesinde çalıştığı tespit edilen Türk'ün başından geçenlerin başlangıçta kaza olduğu düşünülse de polis ve savcının yaptığı açıklamada, olayın kasten yapıldığı ortaya çıktı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN EHLİYETİNE EL KONMUŞ

Pazartesi günü yetkililerin yaptığı açıklamada, uzman görüşleri ve tanık ifadeleri eşliğinde değerlendirilen olayın aslında bir trafik kazası olmadığı ve adamın, çocuklarına üzerine arabasını bilerek sürdüğü belirtildi. Türk dönercinin daha önce de çeşitli suçlara karıştığı ve bu sebeple ehliyetine el konduğu açıklanırken savcılık, kasten adam öldürme, tehlikeli şekilde yaralama ve tehlikeli saldırı suçlarından soruşturma başlattı.

TERÖR EYLEMİNE İLİŞKİN BULGUYA RASTLANMADI

Yetkililer ayrıca şüphelinin psikolojik rahatsızlıkları olması ihtimalini değerlendirerek onu akıl hastanesine gönderdiklerini duyurdular. Alman bir kız arkadaşı olan ve şu anda işsiz olduğu belirtilen Türk gencinin aşırılıkçı veya terörist bir güdüsü olduğuna dair herhangi bir bulguya ise rastlanmadı.

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