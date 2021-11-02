Türkiye Gazetesi

Güney Sudan’ın başkenti Juba’da yer alan havalimanından kalkış yapan 5 mürettebatı bulunan kargo uçağı kalkıştan kısa bir zaman geçtikten sonra düştü. Yerel firma Optimum Aviation’a ait Antonov-26 tipi uçak ile Yukarı Nil eyaletinde bulunan Maban ilçesine yakıt varilleri taşıdığı öğrenilen uçağın neden düştüğü henüz tespit edilemedi.

TÜM MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Juba Havalimanı Genel Müdürü Kur Koul, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtilen olayda 5 kişilik mürettebatın hepsinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kuol tarafından yapılan açıklamada, "Pilot ve mürettebat dahil olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 2’si Rus uyruklu, diğerleri ise Güney Sudan uyruklu” dedi.

ÇATIŞMA NEDENİYLE HAVA YOLU TERCİH EDİLİYOR

Ülkede 10 yıldır çatışmanın devam etmesi nedeniyle kara ulaşım altyapısına sahip olmaması nedeniyle bazı kargoların hava yoluyla taşınmasını zorunlu kılıyor. Geçtiğimiz mart ayında Jonglei eyaletinde bulunan Uror ilçesindeki Pieri Hava Pisti'nden kalkış yapan küçük yolcu uçağı da kalkışın ardından kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazada 2’si pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

UÇAK KAZASI İLK DEĞİL

Ağustos 2020'de de Juba'da kalkış yaptıktan dakikalar sonra Kemeru bölgesinde bir kargo uçağı çiftliğe düşmüş, olayda 8 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanmıştı. 2015 yılında, Sovyet döneminden kalma Antonov tipi uçağın kalkışın hemen ardından düşmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetmişti. 2018'de ise Juba'dan Yirol'a yolcu taşıyan küçük bir yolcu uçağın düşmüş, kazada 19 kişi yaşamını yitirmişti.

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