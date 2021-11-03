Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin silahlı kuvvetleri açısından en önemli unsurlardan olan İHA ve SİHA'lar, dünyanın takdirini kazanmakla birlikte, endişe de vermeye devam ediyor. Diğer ülkelerin envanterlerine kazandırmaya çalıştığı İHA ve SİHA'lar, Putin için tedirginlik oluşturan bir unsura döndü. Konuya ilişkin acil bir toplantı talep eden Putin, kurmaylarına talimat vererek, İHA kullanımı ve teknolojilerine ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

"İHA'LARIN BİZİM İÇİN NE KADAR TEHLİKELİ OLABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Putin, toplantıda İHA'ların çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek "Son yıllarda silahlı çatışmalarda İHA'ların kendisini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini, Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum, yani İHA'larla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Putin, "Bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın İHA teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Şu anda hizmette olan iki binden fazla İHA'mız var. Yapay zeka kullanımı ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere İHA'lar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİNDE SİHA ANAHTAR OLDU

Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği SİHA'lar, özellikle Azerbaycan'a ihraç edildikten sonra büyük başarılar elde etti. Azerbaycan ordusunun, yıllardır Ermenistan işgali altında olan Karabağ'ı geri almasında Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli bir rol oynadı.

Barış Pınarı Harekâtı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda harekât boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti.

UKRAYNA'NIN TB2 SİHA KULLANIMI MOSKOVA'YI RAHATSIZ ETTİ

Operasyonel olarak güvenlik güçlerinin elindeki en aktif insansız hava aracı platformu olan Bayraktar TB2, Şubat 2020 itibarıyla toplamda 175 bin saat operasyonel uçuşu başarıyla tamamladı. Operasyonel başarısıyla birlikte dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2 SİHA'lar 2019'da Ukrayna ve Katar'a ihraç edildi. Böylece Türkiye'nin yurt dışına ihraç edilen ilk SİHA'sı unvanını da kazandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı. Söz konusu gelişmenin Moskova'yı rahatsız ettiği de alınan bilgiler arasında.

Yunan medyası, Türk SİHA'sının başarısını kıskandı Ukrayna ordusunun, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'ta sınırı geçmeden Rus hava savunma sistemini Bayraktar TB2 ile vurması, Yunanistan’ı endişelendirdi.

Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye’de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağını söyledi.

Kırgızistan: SİHA’lar yakında ülkemize gelecek Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.

Etiyopya ve Fas SİHA'ya talip oldu Ukrayna ve Polonya’nın ardından Afrika ülkeleri de Türk yapımı silahlı ve silahsız İHA’lar için sıraya girdi. Etiyopya ve Fas, SİHA almak istediğini Ankara’ya iletti.