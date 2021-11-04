Türkiye Gazetesi

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 27 bin 377 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 6 bin 463'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 699 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı ise 70 bin 146'ya ulaştı.



NÜFUSUN SADECE YÜZDE 17'Sİ TAM AŞILI

44 milyondan fazla nüfusa sahip Ukrayna'da nüfusun yalnızca yüzde 17'si Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı. Başkent Kiev’de korona virüs vakalarındaki artış üzerine arttırılan tedbirler ve zorunlu aşı uygulamasına karşı dün yüzlerce kişi parlamento önünde toplanarak, "Covid sertifikalarına hayır de", "Covid faşizmine hayır de" yazılı pankart taşımıştı.

BİR ÇOK ALANDA TEDBİR UYGULAMASI VAR

Ukrayna'da vaka ve ölüm sayılarında artışların yaşandığı kentler kırmızı bölge ilan edilerek karantina uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda başkent Kiev’de 1 Kasım'da karantina uygulaması yürürlüğe girmişti. Kiev de dahil olmak üzere "kırmızı" bölgelerde, restoranlara, devlet dairelerine, spor salonlarına ve toplu taşıma araçlarına yalnızca aşı yaptıran kişilerin ya da negatif Covid-19 testi olanların girmesine izin veriliyor. Ayrıca 8 Kasım'dan itibaren zorunlu aşı uygulamasına tabi olan işletme, kurum ve kuruluşların (belirtilen kurumlarda çalışan memurlar ve öğretmenler) çalışanları işten geçici olarak uzaklaştırılacak.

SAHTE AŞI SERTİFİKASI ÇIKARANLARA DAVA AÇILDI

Alınan sert karantina kararı nedeniyle halk aşı merkezlerine akın ederken, aşırı talepten aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Aşı kuyruğunda zaman zaman kavgalar da çıkarken, bu kararları fırsata çeviren dolandırıcılar ise internet üzerinde sahte aşı sertifikaları ve negatif PCR test sonuçları satmaya başladı. Yetkililer, 80 doktor ve 35 seyahat acentesinin karıştığı sahte sertifikaların dağıtımıyla ilgili bin 65 ceza davası açtı. Sahte sertifikalar sunan 40 web sitesi de engellendi.



Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, ABD merkezli Johnson & Johnson firmasının ürettiği Janssen isimli Covid-19 aşısının kullanımına onay verildi.



Türkiye ile Ukrayna'dan aşı sertifikası kararı Türkiye Ukrayna arasında gerçekleşen anlaşma sonrası, Covid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildiği duyuruldu.