Türkiye Gazetesi

Tokyo’nun en gözde eğlence ve iş merkezlerinden biri olan Shinjuku’daki 3 boyutlu dev ekrandan tüm ilgiyi üzerine çeken kediye yeni bir eğlence çıktı. Bir firmanın reklam kampanyası kapsamında animasyona robot süpürge de eklendi. Üç boyutlu "Shinjuku Kedisi" robot süpürgeyle oynarken Tokyo sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Birçok kişi dev ekrandaki kediyi cep telefonları ile görüntülerken, bazıları ise gerçeği aratmayan animasyonun keyfini çıkardı.

GERÇEĞİ ARATMIYOR

Üç boyutlu Shinjuku Kedisi'ni ilginç bulduğunu belirten Ayane Matsumi, "Televizyon haberlerinde görmüştüm ve çok dikkatimi çekmişti. O yüzden yakından görmek istedim" şeklinde konuştu. Haruka Yoshino ise animasyonu çok kaliteli bulduğunu belirterek, "Ekrana yansıyan görüntü gerçeğini aratmıyor. Aynı zamanda kedi de çok şeker" ifadelerini kullandı. Yuka Masata da, "Televizyonda izlemiştim. Kedileri zaten çok sevdiğim için bu animasyonu da çok beğendim" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda 130 bin yemek çöpe gitti Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda çalışan ve gönüllülere yönelik önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemeğin çöpe atıldığı bildirildi.