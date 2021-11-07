Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. SİHA'lardan ikisi dürüşülürken biri eve isabet etti. Başbakan el-Kazımi suikasttan yara almadan kurtuldu. Bu saldırıya birçok ülke tepki gösterdi. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Biden "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin konutunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Başbakanın yaralanmamış olması beni rahatlatıyor" ifadelerini kullandı. Biden, el-Kazımi'yi saldırının ardından yaptığı sükunet, itidal ve diyalog çağrısı nedeniyle takdir ettiğini dile getirdi.

"IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Terör saldırısının faillerinden hesap sorulmasını gerektiğini vurgulayan Joe Biden “Irak'ın demokratik sürecini baltalamak için şiddet kullananları en güçlü şekilde kınıyorum. Ulusal güvenlik ekibime, bu saldırıyı araştıran ve sorumluları tespit etmeye çalışan Irak güvenlik güçlerine gerekli tüm yardımı yapmaları talimatını verdim. ABD, Irak'ın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için çabalayan Irak hükümeti ve halkının yanındadır” dedi.

Fransa'dan, Kazımi'ye yönelik saldırıya kınama Fransa, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Irak Başbakanı Kazimi'ye suikast girişimi Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü bir patlama meydana geldi. Daha sonra yapılan açıklamada Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evinin silahlı insansız hava aracı ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.