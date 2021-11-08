Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır ABD'de uygulanan seyahat yasakları, bugünden itibaren havalimanları ve kara yolu sınırlarında 'aşılarını tamamlamış' yolcular için kaldırıldı.

Yeni uygulamada ABD'ye girmek isteyen yolculardan aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif test sonucu istenecek. Meksika ve Kanada'dan kara yoluyla gelen ziyaretçilerden ise Covid-19 testi istenmeyecek.

UÇUŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Yasağın kalkmasıyla Avrupa ve diğer bölgelerden uçuşların artması bekleniyor. Seyahat verileri ve analiz şirketi Cirium'a göre, ABD ve İngiltere arasındaki uçuşlar geçen aya göre yüzde 21 arttı.

Yeni düzenlemenin salgından önce kara yoluyla giriş çıkışların yoğun olduğu Kanada ve Meksika sınırlarında büyük hareketliliğe neden olacağı ifade edildi.

Hava yolu taşımacılığıyla ABD'ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmeleri istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

ABD'de 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,6'sına en az bir doz, yüzde 68,2’sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12’sine ise takviye dozu yapıldı.

ABD'DE CAN KAYBI 754 BİNİ AŞTI

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311’e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 29 bin 185 artışla 46 milyon 466 bin 504'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 374 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 754 bin 311'e ulaştı.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı yükseldi ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 378 artışla 753 bin 937’ye yükseldi.

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