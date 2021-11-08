Türkiye Gazetesi

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesi bir faciaya sahne olmuştu.

1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Binlerce kişinin katıldığı festivalde çıkan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Yaralananlar arasında bulunan 23 yaşındaki Kristian Paredes, Travis Scott ve Drake ile birlikte organizasyon şirketlerine dava açarak, 1 milyon dolarlık tazminat talep etti.

Paredes, Scott ve Drake’i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak, organizasyon şirketi Live Nation'ın yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetleri sağlamadığını öne sürdü. Scott ve Drake, kendilerine açılan tazminat davası hakkında henüz yorum yapmadı.

AÇILAN DAVALARIN ARTMASI BEKLENİYOR

ABD'li avukat Ben Crump ise yaptığı açıklamada, izdihamdan etkilenenleri temsil edeceğini duyurarak, "Bu trajik ve önlenebilir olayda zarar gören tüm müvekkillerimiz için adaletin peşinde olacağız" ifadelerini kullandı. Crump, şu ana kadar 21 yaşındaki Noah Gutierrez adına dava açarken, ilerleyen günlerde diğer kurbanlar için de davalar açması bekleniyor.

SCOTT’A DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILMIŞTI

ABD’nin Arkansas eyaletinde 2018 yılında düzenlediği konser sırasında seyircileri sahneye çıkmaya teşvik etmekle suçlanan Scott, kamu düzenini bozmakla suçlanmış ve olayda yaralanan 2 kişiye yaklaşık 7 bin dolar ödemişti.

Öte yandan izdihamın ardından festivalin ikinci ve son günü iptal edilmişti.

ABD'de müzik festivali izdihamı: 8 ölü ABD'de düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde en az 8 kişi izdiham nedeniyle hayatını kaybetti.

Market indirimi izdiham oluşturdu Kocaeli'nin Derince ilçesinde yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar izdihamda oluşturdu, bazıları baygınlık geçirdi.