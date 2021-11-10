Türkiye Gazetesi

Fransa'da dışarıda haber sunumu yapan muhabirin, yayınına girerek "Macron istifa" sözleriyle protesto gerçekleştirilen şahsın psikiyatri servisine yatırıldığı bilgisinin orataya çıkmasıyla tepkiler gecikmedi. Muhalefet, "zoraki psikiyatri" kararının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

PROTESTOCUNUN ŞİRKETİNİN BATMASI SEBEBİYLE MACRON'A SİNİRLİ OLDUĞU İDDİASI

Fransız basınındaki haberlere göre, "Macron istifa" diyen adam, önce polislerce gözaltına alınırken, akabinde savcılığın talimatıyla psikiyatri servisine sevk edildi.

İsmi belirtilmeyen protestocunun, Macron'un ekonomi bakanlığı yaptığı 2015'te, Dieppe'deki şirketinin batması nedeniyle Macron'a kızgın olduğu ifade edildi.

"ZORAKİ PSİKİYATRİ KABUL EDİLEMEZ"

Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, Twitter hesabından, "İnanılmaz. Bu rejim korkutmaya devam ediyor." şeklinde tepkisini gösterdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da "zoraki psikiyatri" kararının kabul edilemez olduğunu, bunda siyasi rakibi Le Pen'in politikalarının etkisinin olduğunu savundu.

"MACRON ELEŞTRİLERE TAHAMMÜL EDEMİYOR"

Adaylığını henüz açıklamasa da 2022'deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron'a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı.

Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta "Macronavirus" yazan bir adam, polislerce gözaltına alınmıştı.

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