Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta koronavirüsten ölümlerin dünyada yüzde 4 azaldığını, Avrupa’da ise yüzde 10 arttığını açıkladı. DSÖ, kıtanın dünyada hem vakalar hem de virüsten ölümlerin düzenli bir şekilde arttığı tek yer olduğunu bildirdi.

6 HAFTADIR KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR

Kıtada aralıksız olarak 6 haftadır vakalar artıyor. Haftalık pandemi raporunu yayımlayan DSÖ, geçen hafta yüzde 1 artışla dünyada 3,1 milyon yeni vaka olduğunu bildirdi. Enfeksiyonların 1,9 milyonla yaklaşık üçte ikisi Avrupa’da meydana geldi. Kıtada vakalar bir haftada yüzde 7 arttı. En yüksek vakalar ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye ve Almanya’da gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü 'aşı pasaportuna' şimdilik sıcak bakmıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.