Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta koronavirüsten ölümlerin dünyada yüzde 4 azaldığını, Avrupa’da ise yüzde 10 arttığını açıkladı. DSÖ, kıtanın dünyada hem vakalar hem de virüsten ölümlerin düzenli bir şekilde arttığı tek yer olduğunu bildirdi.

6 HAFTADIR KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR

Kıtada aralıksız olarak 6 haftadır vakalar artıyor. Haftalık pandemi raporunu yayımlayan DSÖ, geçen hafta yüzde 1 artışla dünyada 3,1 milyon yeni vaka olduğunu bildirdi. Enfeksiyonların 1,9 milyonla yaklaşık üçte ikisi Avrupa’da meydana geldi. Kıtada vakalar bir haftada yüzde 7 arttı. En yüksek vakalar ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye ve Almanya’da gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü 'aşı pasaportuna' şimdilik sıcak bakmıyor Dünya Sağlık Örgütü 'aşı pasaportuna' şimdilik sıcak bakmıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.