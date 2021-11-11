Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Tesla’daki hissesinin %10’unu satıp satmayacağına karar vermek için hafta sonu Twitter takipçileriyle anket yaptı.

Seçmenlerin çoğu “Evet” dedi ve Musk kararlarına uyma sözü verdi. Musk, anketin ardından iki gün içinde toplam değerinin yaklaşık beşte biri olan 50 milyar dolar kaybetti.

Musk’ın serveti esas olarak Tesla hisselerinden geldiği için, Eylül 2020’den bu yana en büyük iki günlük satış sırasında şirketin hisse fiyatından yaklaşık 199 milyar dolar silinmiş oldu.

Takipçilerine Tesla sorusu: Elon Musk attığı tweetle yine gündemde Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, Twitter’dan attığı tweet’le yine gündemde. Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, 62 milyonlu aşkın takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmayı önerip önermediklerini sordu.

Elon Musk’tan tarihi yükseliş: Serveti 335 milyar dolara ulaştı Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın serveti 335 milyar dolara ulaştı. Yeni servetiyle iş adamı Warren Buffett'ı üçe katlayan Elon Musk, zirvede yerini sabitledi. Aynı zamanda Musk, anayurdu Güney Afrika'nın geçen yıl elde ettiği toplam milli gelirden daha fazla bir paraya sahip oldu. 50 yaşındaki milyarderin servetinde yaşanan artış, Tesla hisselerindeki yüzde 8,5’lik yükselişi de peşinden getirdi.