Türkiye Gazetesi

Kum fırtınası Ürdün'ün başkentinde hayatı felç etti. Fırtınaya seyir halinde yakalanan Ürdünlüler, trafik kazası geçirdi. 7 aracın karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

Ürdün'ün başkenti Amman'ı kum fırtınası vurdu. Umman’da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına kentin güneyindeki Dabaa bölgesinde zincirleme kazaya neden oldu. Kamu Güvenliği Dış Devriyeler Birimi’nden yapılan açıklamada, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların yakınlardaki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.



ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolculuğun tehlikeli olduğunu kaydeden birim, halkı yolculuk ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı. Birim ayrıca, yolun aralıklı olarak değişen sürelerle kapatıldığını bildirdi.

Ürdün Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildiğini ve önlemler kapsamında çalışmalara başlandığını duyurdu.

Brezilya'yı kum fırtınası vurdu Brezilya’da devam eden kum fırtınaları hayatı felç etti. Sao Paulo eyaletini son 3 haftada tam 3 kez kum fırtınası çıktı.

ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuveyt'i kum fırtınası vurdu: Gündüz geceye döndü Kuveyt'te meydana gelen kum fırtınası sonrası gündüz adeta geceye döndü.