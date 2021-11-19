Türkiye Gazetesi

Dünyanın en ölümcül ağacı olarak bilinen ve Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Manşinel ağacının yeni bir üyesi ABD’nin Florida eyaletinde tespit edildi. Yetkililer insanların ağaçtan uzak durması için tabela astı.

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL AĞACI

2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD’nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü.

“ALTINDA DURMAK BİLE ÖLÜMCÜL RİSKLER BARINDIRIYOR”

Guinness Rekorlar Kitabı, ağacı “Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor” ifadeleriyle tanımlarken, "Yağmurda altında durmak bile, herhangi bir özsuyu içeren yağmur damlaları ile canlı teni ıslanırsa, bu kabarması için yeterlidir" diyor.

MEYVELERİ YEŞİL ELMAYA BENZİYOR

Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, “yeşil ve yapraklı bir ağaç” olarak tanımlanıyor.

ÖLÜM SAÇIYOR

Bununla birlikte ağacın kabuğu, özsuyu ve meyvesinin insanlar için çok tehlikeli olduğu ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

KABARIKLIĞA VE ŞİDDETLİ AĞRIYA NEDEN OLUYOR

Guinness, “Küçük yeşil elma benzeri meyvesinden alınacak tek bir ısırık, kabarmaya veya şiddetli ağrıya neden olur ve ölümcül olabilir" ifadelerini kullanıyor.

Halk arasında "plaj elması" ağacı olarak bilinen Manişel, (Hippomane mancinella) ciddi tıbbi sorunlara neden olabilirken, Ulusal Sağlık Enstitüleri, sütlü özsuyunun cilt ile temas etmesi durumunda kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden olacağını söylüyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Florida Üniversitesi, ağacı vurgulayan bir blog yazısında, "Meyve dahil bu ağacın tüm parçaları zehirlidir" derken, “Tıbbi semptomlar şunları içerir: Deri yanması, ciltte kabarma, 3 güne kadar körlükle seyreden konjonktivit ve yutulduğunda ciddi sindirim sorunları” ifadelerine yer veriyor.

Dünyanın en ölümcül ağacı

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