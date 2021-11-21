Somali'de kuraklığa bağı ölümler meydana geldi. Somali merkezli "Garowe" adlı haber sitesinin haberine göre, kuraklığa bağlı ölümler, ülkenin güneyindeki Jubaland bölgesinde kaydedildi.
Bölgede, açlık ve susuzluktan 3 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.
HÜKÜMET KÜRESEL YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) de gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yapmıştı.
Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.
Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Somali Ulusal Ordusu'na karşı düzenlenen ve 11 asker adayının hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.