Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Avrupa ülkelerine seyahat konusunda uyardı. CDC tarafından yapılan açıklamada “Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmekten kaçının. Bu ülkelere seyahat etmeniz gerekiyorsa, aşılarınızın tam olsun" ifadeleri kullanıldı.

SEVİYE 4’E ALINDILAR

CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Covid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi. Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor. CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla Covid-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.



AB seyahat kurallarını gözden geçirecek Avrupa Birliği (AB), Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle seyahat kurallarını gözden geçirecek.

"Türkiye'ye seyahat uyarısı" iddialarına İsrail'den yalanma İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyince Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarı yapıldığı şeklinde basında yer alan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.