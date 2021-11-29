Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli Arakan sivil toplum kuruluşu Birmanya Arakan Örgütü, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Federal Ceza Mahkemesinin üst düzey Myanmarlı yetkililere evrensel yargı ilkesi kapsamında dava açacağını bildirdi. Örgüt "Bu, sadece biz Arakanlılar için değil, her yerdeki mazlumlar için bir umut günüdür. Arjantin'deki karar, soykırım yapanlar için saklanacak hiçbir yer olmadığını ve dünyanın bu menfur suçlara karşı birlik içinde olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulunuldu. "Tarihi bir adım" olarak nitelendirilen Arjantin'deki davanın, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen bütün suçları kapsayacağı kaydedildi.

DÜNYANIN EN ÇOK ZULM GÖREN HALKI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlanan Arakanlılar, gittikçe artan saldırılarla karşı karşıya. Uluslararası Af Örgütüne göre 2012'den sonra çoğu kadın ve çocuk 750 binden fazla Arakanlı sığınmacı, Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı, 2017'deki yeni saldırı dalgasının ardından da komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti.



24 MYANMARLI ÖLDÜRÜLDÜ

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının (OIDA) raporuna göre ise 25 Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar devlet güçlerince öldürüldü. 114 binden fazla kişi fiziksel şiddet gördü. Saldırılarda 115 binden fazla ev yakılıp 113 bin ev tahrip edildi.



Arakanlı Müslümanların kampında yangın Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlara ait mülteci kampında çıkan yangında, 56 baraka kullanılamayacak hale geldi.



Sivil hükümet: Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı verilecek Myanmar'da darbeyle başa geçen askerî yönetime karşı kurulan ve "sivil hükûmet" olarak tanınan Ulusal Birlik Hükûmeti (NUG), Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere, ülkedeki birçok etnik azınlığı vatandaşlık hakkından mahrum bırakan 1982 Vatandaşlık Yasası'nı kaldıracaklarını taahhüt etti.



Katliamdan kaçan Arakanlı Müslümanlar yangında can verdi Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin Myanmar'dan katliamdan kaçıp sığındığı kampta yangın çıktı. Cox Bazar'daki olayda binlerce barınak küle döndü. Faciada en az 15 kişiyi hayatını kaybetti. 400 kişiye ulaşılamıyor.