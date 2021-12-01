Türkiye Gazetesi

Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 avro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.

Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

AŞI YAPTIRMAYANA 100 AVRO CEZA

Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurmuştu.

AŞILANMA ORANI YÜZDE 83

Yunanistan'da 60 yaş üstünde Kovid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.

Yunanistan'da 60 yaş kararı: Aşı olmayana 100 avro ceza Yunanistan, koronavirüs vakalarındaki artışla mücadele için ciddi bir adım olan 60 yaş ve üstü insanlar için Covid-19 aşılarını zorunlu hâle getireceğini açıkladı.

Yunanistan, 60 yaş üzeri için aşıyı zorunlu hale getirdi Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19'a karşı aşılamanın gelecek yıldan itibaren 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için zorunlu hale geleceğini, kurala uymayanlara ayda 100 Euro para cezası uygulanacağını duyurdu.