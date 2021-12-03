Türkiye Gazetesi

Meksika'da 14 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu şoke etti. Dalış yaptığı esnada köpekbalığı saldırısına uğrayan çocuk, hayvanın burnunu sıktı. Bu sayede geri çekilen hayvandan kaçmaya başlayan çocuk, saldırıdan koluna aldığı darbelerle kurtuldu.

KOLUNDA DOKU KAYBI TESPİT EDİLDİ

Meksika’nın Quintana Roo eyaletindeki Mahahual şehrinde 14 yaşındaki David Rodriguez isimli çocuk, balık avlamak için dalış yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı tarafından kolu ısırılan çocuk, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun, kolundaki bazı kaslarda doku kaybı ve tendonlarında hasar tespit edildi.

İZLEDİĞİ BELGESELLER HAYATINI KURTARDI

Rodriguez’in annesi Margarita Cortes Valenzuela yaptığı açıklamada, oğlunun yıllardır dalış tutkusu olduğunu ve de ek gelir sağlamak amacıyla dalarak balık avladığını ifade ederken, saldırı sırasında oğlunun daha önce izlediği belgeselleri hatırlayarak köpekbalığının burnunu sıkarak kurtulduğunu belirtti.

OPERASYON İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Şu anda sadece antibiyotik ve ağrı kesici tedavisi alan Rodriguez için doktorlar, plastik cerrahi operasyon gerektiğini belirtti. Quintana Roo’da uygulanmayan bu operasyon için gencin başka bir eyalete gitmesi gerekiyor. Bu nedenle gencin ailesi ve yakınları ulaşım ve operasyon masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

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