Türkiye tarafından darbe üstüne darbe yiyen PKK, köşeye sıkışınca siyasi saldırılara geçti. Örgütün yandaşları, Türkiye'nin kimsasal silah kullandığı yalanına sığınarak Hollanda'da saldırıya geçti.
Lahey kentinde bugün öğle saatlerinde terör örgütü PKK yandaşları, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) binasını basmaya çalıştı. Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istediği belirtilen gruba Hollanda polisi müdahale etti. Güvenlik güçleri, 50 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, eylemde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıtıdı ve örgütün elebaşı lehine slogan attı.
Kandil’de çözülme sürüyor: Biri gri listeden 4 PKK'lı teslim oldu İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya mensup 4 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan teröristlerden birinin gri listede arananlar arasında olduğu öğrenildi.
PKK sözde yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.