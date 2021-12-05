15 yaşındaki oğulları Ethan Crumbley’nin okuduğu lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi öldürmesinin ardından Oakland Bölge Savcılığı tarafından 4 kez taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen Jennifer ve James Crumbley, beklendiği gibi dün polise teslim olmayınca arama başlatıldığı açıklandı.
Çiftin kaçmadan önce banka hesaplarından 4 bin dolar çektikleri kaydedildi.
Gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda çiftin bugün erken saatlerde bir ticari binada saklanırken yakalanarak hakim karşısına çıkarıldığı vurgulandı.
Mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Jennifer ve James Crumbley’nin kişi başına 500 bin dolar kefalet belirlenerek tutuklandıkları duyuruldu.
Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım'da öğle saatlerinde yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Jennifer ve James Crumbley’nin kişi başına 500 bin dolar kefalet belirlenerek tutuklandıkları duyuruldu.
Crumbley'nin 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.
Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını iddia ederek, anne ve babanın taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıklamıştı.
Nijerya'daki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
İran’dan çapıcı iddia: Saldırıların ardında İsrail var İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’ne aynı yıl içerisinde peş peşe saldırılar gerçekleşmişti. Saldırıların ardından İran’dan çarpıcı bir ropar yayınlandı. Yayınlanan raporda saldırıların arkasında İsrail’in olduğu belirtildi. Raporda yapılan saldırı planının detayları tek tek paylaşılırken İran'dan “Teknik açıdan bakıldığında düşmanın planı oldukça güzel” açıklaması geldi.