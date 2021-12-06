Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan ile ilgili üzücü bir rapor yayımladı. Rapora göre "Sudan'da önümüzdeki sene yaklaşık 14,3 milyon kişinin (Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u) insani yardıma ihtiyacı olacak" ifadeleri kullanıldı.

SON 10 YILIN EN KÖTÜ TABLOSU

Bunun 2021’e kıyasla 8 milyonluk bir artışa tekabül ettiği ve son 10 yılın en yüksek artışı olduğu kaydedildi. Raporda, yardıma muhtaç insanların çoğunluğunu, risk altındaki nüfusun oluşturduğu belirtildi.

EKONOMİK KRİZ, SEL, SALGIN, ŞİDDET...

Sudan'da geçiş sürecinin başladığı 2019’dan bu yana Covid-19 sebebiyle artan ekonomik kriz, ülke içinde uzun süreli yerinden edilen insanlar, sel, salgın hastalıklar ve şiddet olayları yüzünden ülke genelindeki insani ihtiyaçların artış gösterdiği ifade edildi.

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