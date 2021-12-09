Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’da gelecek nesiller için sigara kullanımı yasaklamak için tarihi bir adım attı. Hükümet tarafından alınan karara göre 2008 yılında sonra doğanlar, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa çerçevesinde sigara ve tütün alamayacak.

GENÇLER SİGARAYA BAŞLAMASIN

Sağlık Bakanı Dr Ayesha Verall, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz" dedi. Ülkede sigara içme oranının 2025 yılına kadar yüzde 5'e düşürülmesi, sonrasında tamamen yasaklanması hedefleniyor.

SİGARA İÇME ORANI YÜZDE 13'E DÜŞTÜ

Yeni Zelandalı yetişkinler yaklaşık yüzde 13’ü sigara içerken bu oran 10 yıl önce yüzde 18’di. Alınan kararlar arasında ülkede yer alan tütün oranlarındaki nikotin seviyeleri sınırlandırılırken sigara satan dükkan 500’ün altına düşürülecek. Yeni kısıtlamalar e-sigara ürünlerini ise etkilemeyecek.

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