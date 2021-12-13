Türkiye Gazetesi

Batı ülkelerinin eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye desteği sürüyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK/YPG’nin sözde Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed ile görüştü, destek sözü verdi. Görüşme sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan İsveçli Bakan, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğünü söyledi. Linde “Kuzeydoğu Suriye’de yaşananlar hakkında Elham Ahmet ile samimi bir görüşmeyi takdir ediyoruz. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor” dedi.

Görüşme sonrasında örgüte maddi yardım yapılmasına karar verildi.

İsveç’in, çocukları kaçıran terör örgütü YPG’ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

İSVEÇ’İN İLK VUKUATI DEĞİL

Terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın hamiliğine soyunan İsveç’in bu ilk vukuatı değil. Dışişleri Bakanı Linde, Mart ayında PKK/YPG’nin elebaşlarından İlham Ahmed ile internet üzerinden görüşmüş, temmuz ayında da başkent Stockholm’de terör örgütü mensupları Bedran Çiya Kurd ve Şiyar Ali’yi ağırlamıştı. Görüşmede, terör örgütüne destek açıklaması yapılarak 2022 yılında “Suriye’nin kuzeydoğusu için” ayrılan fonun 10 milyon avro artırılacağı kaydedilmişti. PKK/YPG’liler ise “İsveç’in kendilerini geçmişte de ciddi şekilde desteklediğini, İsveç merkezli kurumların sahada çalıştığını” açıklamıştı.

Yine nisan ayında İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, “SDG” adını kullanan terör örgütü PKK/YPG elebaşlarında Ferhat Abdi Şahin ile video konferans yoluyla görüşerek desteklerini iletmişti. Hultqvist, terörist Şahin’le görüşmesinde, “İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız” ifadesini kullanmıştı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınanmıştı. Stockholm’un muhatap aldığı şahısların AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğunun hatırlatılan görüşmede İsveç’in bu tehlikeli siyasetinin sadece Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Türkiye’nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, Türkiye- İsveç ikili ilişkilerine ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü iletilmişti.

HASEKE’DE “İRTİBAT OFİSİ”

Öte yandan PKK/YPG’ye destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç’in, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi açmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. YPG/PKK’nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek oluyor.

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