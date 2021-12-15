Türkiye Gazetesi

Kıbrıs’ın dünyaca ünlü Hellim peyniri Avrupa Birliği nezdinde Kıbrıs’a özgü bir ürün olarak coğrafi tescil aldı. Hellim üreticileri açısından bu karar olumlu bir adım gibi görünse de kurulacak denetim mekanizması ile ilgili karar beraberinde tartışmaları getirdi. Avrupa Birliği, hellim üretimimin Rum tarım bakanlığının tayin edeceği bir mekanizma ile denetlenmesine karar verdi.

KUZEY KIBRIS'TAN TEPKİ

Karara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden tepki geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin bir kez daha Kıbrıs Türk tarafını yok saydığını söyledi. "Bu tavır Kıbrıslı Türk hellim üreticilerini Rum tarafının insafına bırakmaktadır” dedi. Kararın kabul edilemez olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türk üreticilerin de sürece doğrudan müdahil olabileceği bir mekanizma kurulması gerektiğine işaret etti.



Kıbrıs'ta hellim uzlaşması AB'den hellimin tescili konusunda uzlaşıya varıldığı haberi geldi. Böylece hellim Kıbrıs'a tescillenecek ve başkaları tarafından üretilemeyecek.



Kıbrıs'ta hellim peyniri krizi! Geçmiş yıllarda Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan baklava gerilimin aynısı bugünlerde hellim peyniri için yaşanıyor.