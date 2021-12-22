İngiltere’de koronavirüs salgını sebebiyle günlük vakalar yüz binlere yaklaştı. Hükümet, yeni tedbirler kapsamında karantinayı değerlendirirken başkent Londra halkı kendi isteğiyle karantinaya başladı bile.
Omicron varyantı sebebiyle büyük panik yaşanması üzerine Londralılar evlerine kapandı.
Omicron varyantı sebebiyle büyük panik yaşanması üzerine Londralılar evlerine kapandı. Böylece bir zamanların işlek caddeleri ıssız bir görünüme kavuştu. Şehrin popüler mekanlarından Leicester Meydanı ve Covent Garden’da sadece birkaç turist bulunduğu görüldü. Regent ve Oxford caddelerindeki iş yerlerinde de eski canlılıktan eser yok.
Caddelerde yılbaşı sebebiyle hediye almak isteyen tek tük insanlar bulunurken kafe ve restoranlar da büyük ölçüde boş.
Johnson sinyali verdi: İngiltere'ye kısıtlama geliyor İngiltere Başbakanı Johnson, artan koronavirüs vakaları nedeniylea yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, kamunun korunması için daha fazla önlem alma ihtimallerinin hala gündemde olduğunu söyledi.
İngiltere günlük vakada rekor üstüne rekor kırıyor İngiltere, son üç gündür günlük vakalarda rekor tazeliyor. Ülkede, pandeminin başından bu yana en çok vaka bugün görüldü.
Londralılar Omicron varyantı korkusuyla kendilerini eve kapattı
Omicron varyantı sebebiyle büyük panik yaşanması üzerine Londralılar evlerine kapandı. Böylece bir zamanların işlek caddeleri ıssız bir görünüme kavuştu.
İngiltere’de koronavirüs salgını sebebiyle günlük vakalar yüz binlere yaklaştı. Hükümet, yeni tedbirler kapsamında karantinayı değerlendirirken başkent Londra halkı kendi isteğiyle karantinaya başladı bile.
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