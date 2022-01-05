Türkiye Gazetesi

Yürekleri ağıza getiren olay Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde yaşandı. Nasu Safari Park adlı hayvanat bahçesinde bulunan bir kaplan bir anda tesis görevlilerine saldırdı. Ağır yaralanan 1 kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı, diğer 2 kişide en yakın hastaneye sevk edildi.

TESİS GEÇİCİ OLARAK FAALİYETLERİNE ARA VERDİ

Korkutan olayın yaşandığı tesisten yapılan açıklamada, kaza doğrulandı ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Japonya'da bulunan bir hayvanat bahçesindeki kaplan görevlilere saldırdı. 3 çalışan yaralandı.

Tesisten yapılan açıklamaya göre kaplan tarafından saldırıya uğrayan çalışanların tedavisinin devam ettiği ve tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği duyuruldu.

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