Türkiye Gazetesi

Genelde protesto olaylarının pek görülmediği Kazakistan günlerdir şiddet olayları da içeren gösterilerle çalkalanıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışla başlayan protestolarda fiyatlar eski seviyesine geldi, hükümet istifa etti ama gösteriler durmadı.

Bu durum, halk ayaklanmasının arkasındaki sebebe dair soru işaretlerine yol açtı.

Prostestolar sırasında onlarca kişi hayatını kaybederken, 12 polisin de öldüğü açıklanmıştı.

PUTİN'İN SÖZLERİ AKILLARI KARIŞTIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazakistan’la ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalar ise ayaklanmaların arkasındaki güce dair kafaları karıştırdı. Putin geçen ay televizyonda yayımlanan bir konuşmasında “Kazakistan, kelimenin tam anlamıyla Rusça konuşulan bir ülkedir” demişti.

NÜFUSUN YÜZDE 20'Sİ RUS

Kazakistan’da nüfusun yüzde 20’sini Rus azınlıklar oluşturuyor. Rusça ülkede resmi dil ama Kazak yetkililer Rusçanın kullanımının ikinci plana atılmasına yönelik çalışmalar yapıyordu. Rus milliyetçiler ise Rusçanın statüsünün değiştirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Öte yandan 7 sene önce yapılan bir kamuoyu araştırmasında da nüfusun dörtte üçü Rusya’nın bir parçası olmak istediklerini ifade etmişti.

"ZAYIFA SAYGI DUYULMAZ"

Ukrayna’da ayrılıkçılara liderlik eden Rus parlamentosu üyesi Alexander Boroday, “Rusya’nın güç göstermesi gerekmiyor ama gücünün olduğunu bildirmesi icap ediyor. Zayıfa saygı duyulmaz. Alexander III’ün dediği gibi Rusya’nın müttefiki ordusu ve donanmasıdır. Başka kimse onun doğal müttefiki değildir” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce Kazakistan’da Ruslara karşı yabancı düşmanlığı yapıldığı suçlamasında bulunmuştu.

KAZAKİSTAN’A ALENİ TEHDİT

Kazakistan’ın Rusya ile 6.846 kilometre uzunluğunda sınırı var. Bu, dünyanın en uzun ikinci sınırı. Rusya’da aşırı sağ ve ultra milliyetçi eski milletvekili Pavel Shperov da Kazakistan’a yönelik olarak “Sınırlar ebedi değil. Rus devletinin sınırlarına geri döneceğiz” tehdidinde bulundu.

AKLA UKRAYNA GELİYOR

Eurasiareview.com sitesinde James M. Dorsey imzasıyla yayımlanan makale, “Kazakistan Rusya’nın yeni Ukrayna’sı mı?” başlığını taşıyor. Rusya’nın Ukrayna’daki Rus nüfus üzerinden ülkeye müdahale ettiği ve desteklediği ayrılıkçılar sayesinde ülkenin belli bölümlerini merkezi idareden kopardığına işaret edilen makalede, Kazakistan’ın da benzer özellikler taşıdığı dile getirildi.

"BOŞANMAK ÜZERE OLAN EŞLER GİBİLER"

Putin’in Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olması sırasında “Bu üyelik Kazakların daha büyük Rus Dünyası’nın bir parçası olmasına yardım edecektir” ifadesini kullandığına değinilen makalede, Rus liderin daha sonraki bir konuşmasında da “Rus Dünyası, Rusya'nın coğrafi sınırlarından ve Rus etnisitesinin sınırlarından her zaman çok ötelere uzanır” dediği aktarıldı. Makale Kazak bilim adamı Dosym Satpayev’in, Kazak-Rus ilişkilerini tarif ettiği şu ifadeleriyle sona eriyor: “Bunlar boşanmak üzere olan karı-koca gibiler. Halen birlikte yaşamaya çalışıyorlar ama arada çok sayıda kara kedi dolaşıyor. Muhtemelen sonunda biri boşanma sürecini başlatacak, belki barışçı bir şekilde belki de kavgayla.”

Kazakistan'da protestonun bilançosu açıklandı: 12 polis hayatını kaybetti Kazakistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 12'ye yükseldiği ifade edildi.

Kazakistan'ın yardım çağrısına Rusya'dan 4 şartlı cevap Kazakistan'da zamlar nedeniyle karışan ülkede halk sokaklara indi ülkede OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istedi. Rusya, yardım çağrısına işgal gibi şartlarla cevap verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a tam destek Kazakistan'da protestoların şiddeti artarken, Cumhurbaşkanı Tokayev yardım çağrısında bulunmuştu. Tokayev'in yardım çağrısına bir destekte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geldi. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi.