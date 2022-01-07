Türkiye Gazetesi

Kazakistan, halk protestolarıyla yangın yerine döndü. Konuya ilişkin ülkelerden art arda açıklamalar gelirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin ve tüm dünyanın Kazakistan’daki herhangi bir insan hakları ihlalini yakından takip ettiğini belirterek, Rusya'yı uyardı.

KAZAKİSTAN'DA SULAR 5 GÜNDÜR DURULMUYOR

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya’nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki şiddet olaylarının bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmiş, Rusya ve Ermenistan'dan askeri birlikler bugün Kazakistan'a sevk edilmişti. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu THY, Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar durdurdu.

İbrahim Kalın'dan Kazakistan açıklaması: Büyük üzüntü duyuyoruz Kazakistan'da büyüyen akaryakıt protestoları sonrası gelen ölüm haberlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşananlar sebebiyle büyük üüzntü duyduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.

Kazakistan’da protestolara katılan 2 bin kişiye gözaltı Kazakistan’ın Almatı kentindeki protestolarda kanun ve düzen ihlali nedeniyle 2 bin kişi gözaltına alındı.