Türkiye Gazetesi

Dünya çapında Omicron varyantı etkisiyle yeniden yükselen koronavirüs vakaları, günbegün artmaya devam ediyor. Bu kapsamda, vaka sayılarının oldukça arttığı İsrail'de bu defa Dışişleri Bakanı Lapid'in de Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

EVİNDE KARANTİNAYA GİRDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Lapid’in kendini iyi hissettiği ve evinde karantinada olduğu ifade edilerek, Lapid'in virüsü güvenlik ekibinden bir kişiden kaptığının tahmin edildiği aktarıldı.



"KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM, ÇÜNKÜ AŞI OLDUM"

Lapid yaptığı açıklamada, "Kendimi harika hissediyorum çünkü aşı oldum. Gidin aşı olun, maskelerinizi takın, bunu birlikte atlatacağız" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz sene 26 Aralık’ta İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 14 yaşındaki kızının Covid-19’a yakalanmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya almış, daha sonra yapılan testin negatif çıktığı bildirilmişti.

İsrail, Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza attı: 16 bin 115 vaka İsrail’de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 16 bin 115 Covid-19 vakasıyla birlikte yeni bir rekor kırıldı.

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi İsrail'de omicron salgını giderek etkisini artırıyor, ülkede son 24 saatte 10 bin 644 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

İsrail’den 4’üncü doz aşıya onay İsrail Başbakanı Naftali Benett, Sağlık Bakanlığının Covid-19’a karşı 60 yaş ve üstü ile sağlık çalışanları için 4’üncü doz aşıya onay verdiğini duyurdu.