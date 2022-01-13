Türkiye Gazetesi

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattığını duyurularak, “Konsey bugün, hali hazırda Rusya’nın belirli ekonomik sektörlerini hedefleyen kısıtlayıcı önlemleri 31 Temmuz 2022'ye kadar altı ay uzatmaya karar verdi. Konsey kararı, Minsk anlaşmalarının uygulanma durumuna ilişkin en son değerlendirmeyi takip ediyor’’ ifadeleri kullanıldı.



Kararın arka planına ilişkin olarak verilen bilgide, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tutumuna atıf yapıldı. Açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştıran eylemlerine cevap olarak ilk olarak 31 Temmuz 2014'te uygulamaya konulan yaptırımlar, belirli Rus bankaları ve şirketlerinin AB birincil ve ikincil sermaye piyasalarına erişimini sınırlandırıyor ve Rus finans kurumlarına yönelik mali yardım ve aracılık biçimlerini yasaklıyor’’ denildi.



Açıklamada, ‘’Yaptırımlar ayrıca savunmayla ilgili tüm malzemelerin doğrudan veya dolaylı ithalatını, ihracatını veya transferini yasaklamakta ve Rusya'da askeri kullanım veya askeri son kullanıcılar için yasak getirmektedir. Yaptırımlar, Rusya'nın petrol üretimi ve arama gibi Rus enerji sektöründe kullanılabilecek belirli hassas teknolojilere erişimini daha da kısıtlıyor’’ ifadelerin kullanılarak, Rusya ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerde kısıtlamaların aynı şekilde en az 6 ay süreceği bildirildi.



Ukrayna-Rusya arasında yeni gerilim: Nota verildi Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus Konsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı yapılmasının ardından Rusya, söz konusu ülkeye nota verdiğini duyurdu.



AB ile NATO arasında Ukrayna teması: Rusya'ya yaptırımlar gündemde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'yı ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Rusya'ya yönelik gerçekleştirilebilecek yaptırımları görüştü.