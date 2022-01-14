Türkiye Gazetesi

46 yaşındaki kadın, babasının emekli maaşını alabilmek için kan donduran bir yola başvurdu. Japonya'da 76 yaşındaki babası ile birlikte yaşayan Hiromi Shiratori'nin (46) komşuları, yaşlı adamı uzun bir süre göremeyince durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. Eve giden güvenlik güçleri, Shiratori'nin babasının cansız bedenine ulaştı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÖLÜMÜ GİZLEMİŞ

Gözaltına alınan şüpheli kadının, polisteki ifadesinde babasının geçen Eylül ayında öldüğünü belirttiği, emekli maaşını almayı sürdürmek için ölüm haberini yerel otoritelere bildirmediğini itiraf ettiği öğrenildi.

​Yerel polis, babasının cesedini yaklaşık 4 ay boyunca evde sakladığı tespit edilen kadının tutuklandığını açıklarken, adamın kesin ölüm tarihinin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Her yerde aranıyordu: İşkenceyle öldürüp cesedini halıya sarmışlar Hatay'da yakınlarının iki ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu adamın darp edilerek öldürüldüğü ve halıya sarılıp ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

İlaç almak için evden çıktı: Döndüğünde karşısında anne ve babasının cesedini buldu Adana’nın Kozan ilçesinde annesine ilaç almak için eczaneye giden genç kadın eve döndüğünde anne ve babasının cesedini buldu.