Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehri ormanında bulunan dev kale satışa çıkarıldı.

26 ODADAN OLUŞUYOR

Ormanın içerisinde bulunan devasa kale, 26 odadan oluşuyor. Aynı zamanda kalenin içerisinde zindan ve yeraltı mağarası da bulunuyor.

2,3 MİLYON DOLAR İSTENİYOR

Orta Çağ mimarisiyle yapılmış kale için 2,3 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL) isteniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

25 bin metrekarelik ormanlık alana gizlenmiş olan 26 odalı, 5 katlı kale, görünümü ve yapısıyla sosyal medyada gündem oldu.

KRAL VE KRALİÇESİNİ ARIYOR

Kullanıcılar tarafından kısa süre içerisinde rekor sayıda görüntülenen kalenin henüz ‘kralını veya kraliçesini’ bulamadığı belirtildi. Orta çağdan kalma taş duvarlı taretlerle kaplı kalenin büyük girişini korumak için bir hendek, dikenli parmaklıklar ve asma köprü bulunuyor.

1991 YILINDA YAPILDI

James LeBlanc tarafından tasarlanan kale 1991 yılında o zamanki eşi Vera LeBlanc'a bir nişan hediyesi olarak tamamlanmıştı.

ABD’de kriz büyüyor: Hırsızlar hareket halindeki treni yağmaladılar ABD’de yağma ve hırsızlık olayları hızla artmaya devam ediyor. Birçok market ve yük taşıyan trenlere saldırı olurken son kurban Amazon oldu. Amazon’un online alışveriş paketlerini taşıyan kargo treni ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, baskına uğradı. Suçluların trenlere atlayıp konteynırları zorla açmasıyla binlerce paket raylara uçtu. Kalan paketler ise hırsızlar tarafından çalındı.

ABD'deki sinagogda 4 kişi rehin alındı ABD'de silahlı bir kişi Teksas eyaletindeki bir sinangogda 4 kişiyi rehin aldı. Silahlı saldırgan tarafından rehin alınan kişilerden biri güvenlik kolluklarının yaptığı operasyonla kurtarıldı.

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