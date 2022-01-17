Türkiye Gazetesi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, "Paxlovid" isimli ilacın, ülkede Covid-19'a karşı kullanım onayı alan ilk oral ve reçeteli ilaç olduğunu açıkladı.

Bakanlık, ilacın, hafif ile orta derece Covid-19 vakalarını tedavi etmek için 18 yaş ve üstü yetişkinlere, doğrulanmış bir pozitif testi varsa hastalanma riski yüksekse verilebileceği ifade edildi.

YÜZDE 89 ETKİLİ

Pfizer, 16 Kasım'da Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacının kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine başvurmuştu. Şirket, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

120 MİLYON KÜR DAĞITACAK

Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olan "Paxlovid" isimli ilaca aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu bazı ülkeler kullanım onayı vermişti. Antivirallere yönelik küresel ilginin artmasıyla Pfizer, yıl sonuna kadar 120 milyon tedavi kürünü dağıtmayı vadediyor.

MERCK'İN İLACI HALA İNCELENİYOR

Öte yandan ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck’in, koronaya karşı geliştirdiği ilaç için Kanada Federal Sağlık Bakanlığına yaptığı acil kullanım onayı başvurusunun incelemesi de devam ediyor.

Merck "Molnupiravir" adlı Covid-19 ilacı için geçen ağustos ayında onay başvurusunda bulunmuştu. İngiltere, Merck’in ürettiği Molnupiravir isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu. Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

Pfizer-BioNTech duyurdu: Omicron varyantı için yeni aşı geliyor Dünyada beş milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. Türkiye’yi de etkisi alan Omicron varyantına karşı Pfizer-BioNTech aşı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Pfizer’ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 hapına acil kullanım izni verdi. FDA’nın ilk onay verdiği bu hap, Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra kullanılmaya başlayacak ve semptomların başladığı ilk 5 gün alınacak.