American Airlines'a ait Miami-Londra seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında maske takmayan yolcu krize neden oldu. Miami Uluslararası Havalimanı'ndan çarşamba günü 129 yolcu ve 14 mürettebatla havalan uçaktaki bir kişi, korona virüs kurallarını reddederek maske takmadı. Bunun üzerine uçak, kalkıştan yaklaşık 1 buçuk saat sonra Miami'ye dönüş yaptı.
American Airlines tarafından uçaktaki maske krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Miami'den Londra'ya giden uçak, rahatsızlık veren bir yolcunun federal maske gereksinimine uymayı reddetmesi nedeniyle Miami'ye geri döndü" ifadeleri kullanıldı.
Yolcunun soruşturma süresince havayolu şirketiyle uçamayacağı vurgulandı. Miami-Dade Polis Departmanı'ndan A. Colome ise, "Uçak kapıya ulaştığında söz konusu yolcu polis memurları tarafından olaysız bir şekilde uçaktan indirildi" dedi.
Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) 18 Ocak'a kadar olan verilerine göre bu yıl 151 "kural tanımaz yolcu" olayı kayıtlara geçti. Bunlardan 92'sinin maskeden kaynaklandığı, olaylarla ilgili 32 soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kapısı açık unutulan uçak geri döndü Sabiha Gökçen'den Köln'e hareket eden tarifeli uçak, kargo kapısının açık ikazı üzerine Karadeniz üzerinde 50 dakika tur atarak sorunsuz iniş yaptı.
İniş takımı bozulan uçak geri döndü İstanbul-Frankfurt seferini yapan Lufthansa Alman Hava Yolları'nın uçağı, ön iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle pist başından geri döndü.
Maskeyi reddetti uçak geri döndü! Miami-Londra seferinde kriz
ABD'nin Miami-Londra seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, maske takmayan yolcu nedeniyle yaklaşık 1 buçuk saatlik uçuşun ardından Miami'ye döndü.
American Airlines'a ait Miami-Londra seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında maske takmayan yolcu krize neden oldu. Miami Uluslararası Havalimanı'ndan çarşamba günü 129 yolcu ve 14 mürettebatla havalan uçaktaki bir kişi, korona virüs kurallarını reddederek maske takmadı. Bunun üzerine uçak, kalkıştan yaklaşık 1 buçuk saat sonra Miami'ye dönüş yaptı.
Kaynak: İHA
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