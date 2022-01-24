Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de etkili olan kar yağışı Rusya, PKK, Esad ve İran saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan kamplardaki mültecileri etkiledi. Şu ana kadar 149 kampta ciddi hasar meydana gelirken İdlib ve Hama’da kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 2’si çocuk 3 mülteci donarak can verdi. İdlib’de bulunan İnkaz Yönetimi Genel Yardım İşleri Sorumlusu Muhammed Abdusselam Gazal, gazetemiz aracılığı ile yaptığı çağrıda, bölgede öncelik ve acil ihtiyaç malzemelerinin ekmek, yakacak ve kışlık kıyafet olduğunu söyledi.

Bölge yardım birim sorumlusu Abdusselam Gazal, Harim, Salkin, Hırbit el Coz ve Şeyh Bahr Dağı bölgelerinde bulunan düzensiz kamplardaki 1.750 aile ile irtibatın koptuğu bilgisini paylaştı. Kar ve soğuk nedeniyle şu ana kadar 400’den fazla çadırın çöktüğünü aktaran Gazal “Bazı kamplara giden tüm yollar kapandı. Daha büyük felaketler yaşanmaması için bu insanlara ulaşmamız gerekiyor. Kepçe ve benzeri ekipman ihtiyacımız var. Genel itibarı ile İdlib ve çevresindeki 4 milyon mültecinin tamamı ciddi mağduriyet yaşıyor” diye konuştu.

500 BİN ÇOCUK RİSK ALTINDA

Suriye Çözüm Masası Genel Koordinatörü Dr. Mehdi Davut ise, kamplarda zor şartlarda yaşayan 1 milyon mültecinin olduğunu belirterek “Bunların 500 bini çocuk ve şu an ciddi risk altındalar. Donma, açlık ve soğuğa bağlı hastalıklar nedeniyle buralarda ciddi kayıplar yaşanabilir” uyarısında bulundu. Dr. Mehdi Davut “Biz 43 STK olarak büyük çaplı yardım kampanyası başlattık. Önceliğimiz ekmek, ısınma aracı, battaniye ve eski-yeni kışlık kıyafet. Cerablus’tan başlayıp İdlib’e uzanan kamplarda 1 milyon 84 bin sivil yaşıyor. Çoğu düzensiz 1.395 kamp var ve hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Vicdan sahibi tüm hayırseverlere hayatta kalma mücadelesi veren bu mazlumlara kardeşlik elini uzatın çağrısı yapıyoruz” dedi.

Mehdi Davut ayrıca sınırda yaşayan birçok mültecinin 20-30 kilometre mesafede olan evine PKK, Rusya, İran ve Esad saldırıları nedeniyle dönemediğini, bombardımanlarda ölmek yerine donma tehlikesi ile yaşamayı seçtiğini aktardı.

MİNİK SELAHADDİN DONARAK CAN VERDİ

Kar yağışı ve don olaylarının arttığı Zogra Çadır Kampından acılı haber geldi. Aslen Humuslu olan Cined ailesinin 8 aylık bebeği Selahaddin Muhanned donarak hayatını kaybetti. İdlib kırsalında da bir baba ve 2 yaşındaki kızının benzer şekilde öldüğü tespit edildi.

İdlib'de sağanak: Çadır kamplar su altında kaldı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkili olan sağanak nedeniyle binlerce sivilin yaşadığı çadır kampları su bastı. Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, 24 çadır kentin su altında kaldığını söyledi.

