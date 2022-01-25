Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında tüm dünya Omicron varyantının etkisi altına girdi. Brezilya, Almanya, Gürcistan gibi birçok farklı ülke günlük vaka sayısında rekor kırarken, Rusya da en yüksek vaka sayısına ulaşarak ülkedeki toplam vaka sayısında 11 milyon 241 bini geride bıraktı.

Son 24 saatte tespit edilen 67 bin 809 Covid-19 vakası ile birlikte rekor tazeleyen Rusya, salgının başından beri tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı. Son 24 saatte hayatını kaybeden 681 kişi ile birlikte ülkedeki toplam can kaybı da 327 bin 448’e yükseldi.

Sağlığına kavuşan kişi sayısının 26 bin 404 olduğu Rusya’da, toplam iyileşen sayısı 10 milyon 71 bin 740 oldu.

MOSKOVA İLK SIRADA

Covid-19 vaka sayısında hep ilk sırada olan başkent Moskova’da son 24 saatte 18 bin 935 yeni vaka tespit edildi ve kentteki toplam vaka sayısı da 2 milyon 212 bin 980’e ulaştı.

Rusya'da resmi verilere göre 82 milyon kişi tek doz, 78 milyon kişi ise çift doz Covid-19 aşısı oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonu nedeniyle vakalarda yaşanan artışa rağmen sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini ifade etmişti.

Rusya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 60 binin üzerine çıktı Rusya'da, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 63 bin 205 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedildi.

Japonya’da Covid-19 vakaları bir haftada 2.5 kat arttı Japonya'da son bir haftada tespit edilen Covid-19 vaka sayısı önceki haftaya göre yaklaşık 2.5 kat arttı. Geçen hafta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 18 bin 523 olarak belirlendi.