Türkiye Gazetesi

Ülkemizde O Ses Türkiye ismiyle yayınlanan ve dünya üzerinde birçok ülkede sevilerek takip edilen müzik formatı The Voice'un Belçika'daki yarışmasına katılan Türk genci Kaan Kandemir, sergilediği performansla jüriyi kendine hayran bıraktı.

DÖRT JÜRİYİ DE DÖNDÜRDÜ

Belçika'da “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına katılan ve Belçika'da doğup büyüyen Kaan Kandemir, "La nuit" adlı şarkıyı seslendirdi. Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir’in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü. Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, Rapçi Black M'i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.



Yarışmanın yayınlanmasının ardından Kandemir'in sosyal medyada yayınlanan hızla yayılan videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla Türk gence destek yağdı.

Zeynep Avcı çeyrek finalde O Ses Almanya’ya veda etti O Ses Almanya’da sesiyle büyüleyen ve performansıyla çeyrek finale kadar yükselen Türk kızı Zeynep Avcı’nın Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını söyledi. Jüri üyelerinin ayakta dinlediği Avcı, muhteşem performansına rağmen elendi.

Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı çeyrek finalde destek bekliyor Almanya'da katıldığı Voice Of Germany (O Ses Almanya) yarışmasında çeyrek finale yükselen Zeynep Avcı, pazar günü canlı yayınlanacak olan çeyrek finalde sevenlerinden destek bekliyor.

Almanya’nın konuştuğu Türk kızı Zeynep Avcı’dan muhteşem bir yorum daha Almanya’da yayınlanan O Ses yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile tüyleri diken diken eden Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile izleyenleri bir kez daha mest etti.