Türkiye Gazetesi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle son 2 günde 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ya ulaştı.

Adetifa, bu süre zarfında ülkeyi etkisi altına alan salgında başkent Abuja'nın yanı sıra 11 eyaletinde 170 vakanın tespit edildiğini ifade etti.

LASSA ATEŞİNE İLK OLARAK 1969’DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.