Türkiye Gazetesi

Avustralya hükümeti, son zamanlarda yaşanan orman yangınları, kuraklık gibi nedenlerle sayıları oldukça azalan koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı. Hükümet koalaların yaşam alanlarının korunması için çağrıda bulundu.

Avustralya’da hükümet koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı ve doğal yaşam alanlarının korunması için çağrıda bulundu. Hükümet son zamanlarda yaşanan ağaç kesimi, orman yangınları, kuraklık, hastalık nedeniyle sayıları hızla azalan koalalar için harekete geçti.

Koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine alan hükümet, koalaların ülkenin Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde listeye alındığını açıklayarak, yaşam alanlarının korunması çağrısında bulundu.

“10 YIL İÇİNDE SAYILARI ŞOK EDİCİ ŞEKİLDE AZALDI”

Avustralya Çevre Bakanı Susan Ley, “Koalaların korunması için nesli tükenen hayvanlar listesine alınmış olmaları öncelik katıyor” dedi. Yetkililer, bölgelerde gerekli çalışmaların başlatıldığını ve nesli tükenen koalalar için bir kurtarma planı hazırladıklarını duyurdu.

Avustralya Koruma Bilimcisi Stuart Blanch, koalaların son 10 yıl içinde sayılarının şok edici derecede azaldığını söyleyerek, listeye alınma kararının memnuniyetle karşılandığını ancak daha güçlü yasalarla çözüme ulaşılması gerektiğini belirtti.

Avustralya’da geçtiğimiz yıl koalalar, savunmasız hayvan olarak listelenmişti fakat yetkililer hükümeti yeterli korumayı sağlamamakla suçluyor.

Avustralya’da 2 yıl önce meydana gelen orman yangınında 5 bin koala ölmüş, koalaların Yeni Güney Galler’daki yaşam alanlarının yüzde 24’ü de yangından etkilenmişti.



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