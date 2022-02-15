Türkiye Gazetesi

Belçika, birçok Avrupa ülkesi gibi çalışma günlerini kısaltıyor. Haftalık çalışma gününü 4'e düşüren tasarı, Meclis'ten geçti. Buna göre çalışanlar isterlerse günlük 9,5 saat mesai yapmaları durumunda haftanın 4 günü çalışabilecek. Böylece haftalık 38 saat olan çalışma süresi 4 günde tamamlanacak. Sendikalarla işverenler arasındaki toplu görüşmeler sonucunda 9,5 saatlik günlük çalışma süresi 10'a çıkarılabilecek.

ÇALIŞAN, MESAİ DIŞINDA TELEFONA CEVAP VERMEK ZORUNDA DEĞİL

Belçika'da çalışanlara ayrıca mesai saatleri dışında işle ilgili mesaj ve e-Postalara cevap vermeme hakkı da söz konusu olabilecek. Geçen ay federal hükümete bağlı çalışan memurlara "acil durumlar dışında" getirilen imkandan özel sektör çalışanları da faydalanacak. Ancak yeni tasarı 20'den fazla çalışanı bulunan iş yerleri için geçerli olacak. Toplu sözleşmelere bu hakkın eklenmesi için işçi sendikaları ile işverenlerin müzakere etmesi gerekecek. Belçika Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, yeni dönemle ilgili değerlendirmesinde, "İş ve özel hayat sınırları giderek daha fazla iç içe geçiyor. Ardı arkası kesilmeyen talepler çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verebilir." dedi.

Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek Koronavirüsle mücadelede, Belçika'da 1 Nisan 2022'den itibaren Kovid-19'a karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine son verilmesi kararı alındı.