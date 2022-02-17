Türkiye Gazetesi

Nehir kenarında pusetteki bebeği ile yürüyüş yapan bir anne, kontrolünü kaybedip bebeği ile birlikte nehre düştü. Talihsiz kadın, çevredeki gençlerin yardımıyla kurtarıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GENÇLER ANNE VE BEBEĞİ KURTARDI

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te pusetteki bebeğiyle nehre düşen kadın, gençler tarafından kurtarıldı. Başkentin ortasından geçen Vardar Nehri kenarında bebeğiyle yürüyüşe çıkan bir kadın, şehir meydanı yakınındaki bir mevkide pusetle nehre düştü.

AA muhabirinin elde ettiği görüntülerde, nehir kenarında bulunan birkaç gencin, önce kadın ve çocuğunu ardından da puseti nehirden çıkardığı görüldü.

Görgü tanıkları, ayağı kayıp Vardar Nehri'ne düşen kadın ve çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

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