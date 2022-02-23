Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayan Baerbock, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” dedi.

"UKRAYNA İÇİN DOĞACAK EKONOMİK SONUÇLARI KABUL EDİYORUZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” ifadelerini kullanarak, “Demokratik, egemen ve özgür bir Ukrayna için doğacak ekonomik sonuçları kabul ediyoruz” dedi.

"EN KÖTÜ KRİZDE BİLE DİYALOG İÇİN PENCEREYİ AÇIK TUTMALISINIZ"

Baerbock, “Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir“ ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, çatışmanın her iki taraftaki siviller için sonuçlarına kayıtsız kalmakla suçlayan Baerbock, "Onların dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile olan ihtilafta daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Baerbock, saldırılara rağmen iletişim kanallarını da kapatmamaya çalıştıklarını aktardı. "En kötü krizde bile diyalog için pencereyi açık tutmalısınız" diyen Baerbock, "Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya'nın elinde“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü Görüşmede Rusya- Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerginliğin azaltıması için üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Blinken, Lavrov görüşmesi iptal! Putin'in iki bölgeyi tanıma kararını gerekçe gösterdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması ile bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile planlanan görüşmesini iptal ettiğini ve Moskova'nın saldırganlığını artırması durumunda yaptırımları ağırlaştıracaklarını açıkladı.

Putin “Suriye’den çıkarız, Türkler gelir” diye tehdit etti Geçici hükûmetten Hasan Hamadi, Moskova'nın Washington’ı baskı altında tutmak için “Suriye'den çekiliriz. Türkiye, PKK'nın elindeki yerleri alır; bölge haritası değişir”mesajı verdiğini savundu.

Maduro tarafını seçti: Rusya-Ukrayna krizinde Putin'e tam destek Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ve NATO'nun Rusya'yı askeri yollarla bitirmek niyetinde olduğunu ifade ederek Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdiğini söyledi.

Batı sadece konuşuyor, Putin parçalayıp yutuyor Batı liderleri tehditlerde bulunurken Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Osetya, Abhazya ve Kırım’ın ardından Donetsk ve Luhansk’ı da işgal etti. Dönem Başkanlığını Rusya’nın yaptığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil olarak toplandı. Buradan da somut bir karar çıkmadı