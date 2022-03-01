Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi 6'ncı gününde sürmeye devam ediyor. Başkent Kiev'e yönelen ve yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda olan Rus konvoyu uzaydan görüntülendi. Dün iki taraf arasındaki müzakerelerde ise bir sonuç alınamadı ve heyetler 'ikinci tur' konusunda karşılıklı olarak anlaştı.

Tüm bu olanların dışında Moskova, Ukrayna'daki yoğun saldırılarına devam ediyor. Özellikle Harkov'a uygulanan yoğun topçu ateşi, 'şimdiye kadar uygulanan taktiklerin korkunç bir şekilde tırmandırılması' olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu saldırıların 'daha kötü bir durumun habercisi' olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

HARKOV'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Financial Times'ın haberine göre, sahada istediği kadar ilerleyemeyen Rusya, saldırıların şiddetini artırdı. İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'nın en doğusundaki Harkov kentine giremeyen Rus ordu güçleri, bu kente saldırılarını artırdı ve dün gece kentte ağır çatışmalar yaşandı.

Sosyal medya paylaşımlarında ve televizyon görüntülerinde, sivillerin öldüğü ve yaralandığı kentte apartman bloklarının çevresinde çok sayıda patlama ve binalardan yükselen duman bulutları görünüyor. Ukrayna ordusu ise bölgedeki direnişini sürdürürken, Rusların askeri araçlarını tek tek imha ediyor.

"GROZNİ'NİN BAŞLANGICINA BENZİYOR"

Tüm bu yaşanan gelişmeleri yorumlayan Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda profesör olan Eliot Cohen, "Bugünün Harkov fotoğrafları kesinlikle 'Groznifikasyon'un başlangıcına benziyor" dedi.

Putin'in Ukrayna'yı 'özgürleştirmek' istediğini iddia ediyor ancak Harkov, Ukrayna'nın Rusça konuşulan bölgesinde, sınırdan sadece 40 km uzaklıkta bulunuyor. Cohen, "Elbette Grozni de bir Rus şehriydi, ancak bu Putin'i durdurmadı" dedi.

GROZNİ'DE NE OLMUŞTU?

'Grozni modeli' Rusya'nın 22 yıl önce Çeçenistan ile girdiği savaşta izlediği 'kuşatma, yok etme ve yönetme' sistemine verilen addır.

22 yıl önce Rus güçleri, uzun süren çatışmaların ve bombardımanların ardından Çeçenistan'ın başkenti Grozni'yi ele geçirdi. Rus ordusu Çeçenistan'da özellikle sivil yaşam alanlarını yoğun bir bombardımanla hedef aldı ve binlerce insan hayatını kaybetti. Balistik füzeler, top ve roket bataryaları ve hava saldırılarıyla aralıksız olarak vurulan şehir büyük oranda harap oldu.

1999 yılı Kasım ayı sonlarında tamamen kuşatılan şehir havadan ve karadan vurulmaya devam etti. Bölgeden kaçmaya çalışan siviller dahi yoğun olarak hedef alındı.

Şehir içerisinde ve çevresinde yaşanan çatışmalar uzun süre devam etti, her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Çeçen birlikleri yoğun bombardımanlar, kuşatma ve kış şartları nedeniyle Grozni'den çekilmek zorunda kalırken Rusya 6 Şubat 2000 tarihinde Grozni'yi resmen ele geçirdi.

Çeçen lider Kadirov gözünü kararttı: Topyekün saldırıya geçilmeli Putin tarafından Çeçenistan’ın liderliğine getirilen ve ‘Putin kuklası’ olarak nitelendirilen Çeçen lider Ramazan Kadirov’dan yeni bir hamle geldi. Kadirov, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı ve topyekün bir operasyonun başlatılması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın yanında savaşan Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu öldürüldü Ukrayna’nın işgali için Rusya’ya destek veren Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu General Magomed Tuşayev öldürüldü.