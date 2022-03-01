Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’da işgal harekatı başlatması sonrasında ülkeden kaçış başladı. Başka ülkelere sığınan Ukraynalıların sayısı daha şimdiden yarım milyonu geçti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bu sayının 4 milyonu bulabileceği uyarısında bulundu. Bombardımanlardan dolayı Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Afrikalı öğrenciler ve göçmenler ise kendilerine ırkçılık yapıldığından yakındı.

"İKİ GÜNDÜR MAHSURUZ"

Afrikalılar, sosyal medyadaki paylaşımlarında, tenlerinin renginden dolayı otobüs ve trenlere alınmadıklarını ifade ettiler. Business Insider’a konuşan bir Afrikalı öğrenci, "Ukraynalı yetkililer, siyahların otobüs ve trenlere binmelerine müsaade etmedi" derken Kongolu öğrenciler de "İki gündür mahsuruz. Pasaportlarımız alındı. Bu sabah belirlenen sınırı geçen öğrenciler dövüldü" diye konuştular.

Ukrayna’dan tahliyeler konusunda Güney Afrikalı yetkili Lorraine Blauw, iddiaların 'korkunç' olduğunu söyledi. Blauw, "Ukraynalı askerler önce Ukraynalı kadın ve çocukların gönderileceğini söylediler ve vatandaşlarımızı iki gündür aç ve açıkta bıraktılar" ifadesini kullandı.

Ukrayna’dan bir şekilde çıkmayı başaranlar ise bu kez Polonya sınırında 'siyahlara hayır' uygulamasına takıldı. @nzekiev isimli Twitter kullanıcısı, Polonya’da askerlerin siyahlara silah doğrulttuğu, onların da defalarca "Silahımız yok" diye bağırdığı bir video yayımladı.

"HİNTLER, ARAPLAR VE SURİYELİLER DE GERİ ÇEVRİLDİ"

2009'dan beri Ukrayna'da yaşayan Osarumen isimli Nijeryalı da sınırlar arası seyahat yapacak otobüsten, "siyahlar binemez" denilerek ailesiyle birlikte indirildiğini açıkladı. Osarumen, İngiliz gazetesi Independent’a şöyle konuştu: "Bir aktivist olarak hayatım boyunca hiç böyle bir olay yaşamamıştım. Bizi geri çevirenlerin gözlerine baktığımda sadece ırkçılık gördüm. Vatandaşlarını kurtarmak istiyorlar ama bu süreçte insanlıklarını kaybediyorlardı. Sadece siyahları değil Hintler, Araplar ve Suriyelileri de geri çevirdiler."

Suriyelilere kapanan kapılar, Ukraynalılara açıldı! Avrupa’da siyasetçiden basın mensubuna kadar birçok kesim, Ukraynalı mültecileri ‘sarı saçlı ve mavi gözlü’ sözleriyle destekleyen ‘ırkçı’ açıklamalar yaptı

Siber saldırılarda Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Belçika Belçikalı uzmanlar, Rusya'nın siber saldırılarda Ukrayna'dan sonraki iki numaralı savaş hedefinin kendileri olduğunu öne sürdü.

Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusundan çıkan not herkesi duygulandırdı Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye'den yardım gitmeye devam ediyor. Bir Türk vatandaşı tarafından Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen kutunun içinde notta yazan ifadeler ise herkesi duygulandırdı.