Türkiye Gazetesi

Variety'nin haberine göre, Netflix, Rus kanallarını yayınlamayacak. Netflix'te yayınlanmayak kanallar arasında Chanel One, NTV ve Spa dahil olmak üzere birçok kanal bulunuyor.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun kısa süre önce yaptığı bir açıklamaya göre, Netflix'in Rusya’nın 20 kanalı yayınlaması gerekiyordu. Politico Europe, The Moscow Times'ın Aralık ayında yayınladığı ve yetkinin Netflix'i de kapsayacağını söyleyen bir rapora dayanarak, yasa yürürlüğe girdiğinde Netflix'in kanalları yayınlamak zorunda kalabileceğini aktardı.

Bununla birlikte, Netflix şu anda hiçbir pazarında canlı yayını desteklemiyor. Yasanın ne zaman ve nasıl uygulanacağına ilişkin raporlar da halen çelişkili. Variety, yasanın henüz tam olarak uygulanmadığını bildirirken, Politico Europe yeni kuralların 1 Mart'tan itibaren Netflix için geçerli olacağını bildirdi.

Bu arada, Netflix Rus devlet medyasını desteklemeyeceğini duyurdu. Bu nedenle, Rusya'da yayını tamamen durdurabilir.

Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyadan tepki çekiyor. Pek çok devlet yaptırım kararı alırken, şirketler ve kuruluşlardan da çeşitli ambargolar bulunuyor. Son olarak YouTube da Rusya'ya karşı bir hamle yaptı.

Rusya’dan 36 ülkeye yaptırım kararı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında birçok ülkeden gelen yaptırım kararı ardından Rusya’dan da karşı hamle geldi. Rusya başta Almanya ve Fransa olmak üzere 36 ülkeye hava sahasını kapadı.